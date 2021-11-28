Yaptığı resimler hayatını değiştirdi
ABD'de yaşayan 44 yaşındaki Rus göçmen Lena Ruseva, yaptığı Donald Trump resimleri ile büyük yankı uyandırdı.
ABD'de yaşayan 44 yaşındaki Rus göçmen Lena Ruseva, yaptığı Donald Trump resimleri ile büyük yankı uyandırdı.
1 / 7
Ruseva yaptığı resimlerde Turmp'ı Budist bir keşiş, Tarzan ve sfenks olarak tasvir etti.
2 / 7
Bir resimde ise bir uzaylıya iletişim kuran Trump görüldü.
3 / 7
Başka bir resimde Amerikan bayrağına sarılı bir köpek balığına binen Trump vardı.
4 / 7