Yaptığı sistemle 2 yılda 2 milyon kazandı!
Ege Denizi'nde artık ender görülen trança, sinarit ve mercan gibi balık türlerini çiftlik ortamında yetiştirmeyi başaran girişimci, bu yöntemle 2 milyon avroluk ihracat yaptı.
ABD'DE EĞİTİM ALDI VE...
ABD'de su ürünleri konusunda aldığı yüksek lisans eğitimi sonrası Türkiye'ye dönen ve balık çiftlikleri için yavru levrek ve çipura yetiştirmek üzere girişimde bulunan Haluk Tuncer,
Ege'de bu türler dışında lezzetiyle bilinen diğer balık türlerinin çiftlik ortamında yetiştirilmesi için de bilimsel bir çalışma yürütmeye karar verdi.
20 TÜR ÜZERİNDE DENEME
Su ürünleri mühendisleriyle birlikte yapılan çalışma sonucunda yaklaşık 20 tür arasında denemeleri başarıyla sonuçlanan trança, sinarit ve mercana odaklanan Tuncer, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında kurduğu çiftliklerde bu türlerin yetiştiriciliğine başladı.