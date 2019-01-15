Yaptırmayan yandı: 2 bin 558 lira cezası var
Ev hizmetlerinde çalışanlar, sigorta yaptırma zorunluluğu bakımından ikiye ayrılıyor. Ayda on günden fazla çalıştırılanları sigortalamak zorunlu. On günden az çalışanlar için ise sadece iş kazası ve meslek hastalığına karşı sig
1 Ocak 2018 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında, mevcut çalışanlara ilave olarak yeni işe alınan işçiler için prim teşviki uygulanıyor. Gündelikçileri sigortalamak zorunda olanlar, gerekli koşulları sağladıkları takdirde bu teşvikten yararlanabiliyor.
Teşvik kapsamında, asgari ücret tutarındaki ücretler için ödenmesi gereken işçi ve işveren primleri, 12 ay boyunca İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanıyor.
Son üç ayda on günden fazla çalışması olmayan işsiz 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile engellilerin işe alınması durumunda teşvik süresi 18 ay olarak uygulanıyor.
Dolayısıyla, gündelikçi çalıştıranların kadın ve genç istihdamı teşviklerinden yararlanarak işçi maliyetini aşağı çekme imkânı bulunuyor. Son 3 aydır on günden fazla sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmayan 18-25 yaş arasındaki erkekleri veya 18 yaşından büyük kadınları çalıştıranlar 18 ay süreyle işveren primi ödemekten kurtuluyor.