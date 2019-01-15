Yaptırmayan yandı: 2 bin 558 lira cezası var

Dolayısıyla, gündelikçi çalıştıranların kadın ve genç istihdamı teşviklerinden yararlanarak işçi maliyetini aşağı çekme imkânı bulunuyor. Son 3 aydır on günden fazla sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmayan 18-25 yaş arasındaki erkekleri veya 18 yaşından büyük kadınları çalıştıranlar 18 ay süreyle işveren primi ödemekten kurtuluyor.