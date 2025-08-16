Yaralandığı kazada kaza yerinden kaçmıştı; nedeni sonradan anlaşıldı
Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralanırken, kazaya karışan motosiklet sürücüsünün olay yerinden kaçma nedeni sonradan ortaya çıktı.
Kaynak: İHA
Kaza, Çağlayan Mahallesi 7517 Sokak’ta meydana geldi. Zeynel Şenol Köprüsü istikametinde ilerleyen M.A.'nın kullandığı plakasız motosiklet, 7510 Sokak kesişiminde Ş.Y. idaresindeki otomobille çarpıştı.
1 / 7
Çarpışmanın ardından yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerini terk ederken, yolcu konumundaki Deniz B. B. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
2 / 7
Bir süre sonra kendi imkanlarıyla Manavgat Devlet Hastanesi’ne giden motosiklet sürücüsünün de tedavi altına alındığı öğrenildi.
3 / 7
Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede motosikletin tescilsiz olduğu, motor ve şase numarasının kazındığı tespit edildi. Araç, çekiciyle Şelale Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.
4 / 7