  4. Yaralandığı kazada kaza yerinden kaçmıştı; nedeni sonradan anlaşıldı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralanırken, kazaya karışan motosiklet sürücüsünün olay yerinden kaçma nedeni sonradan ortaya çıktı.

Kaynak: İHA
Kaza, Çağlayan Mahallesi 7517 Sokak’ta meydana geldi. Zeynel Şenol Köprüsü istikametinde ilerleyen M.A.'nın kullandığı plakasız motosiklet, 7510 Sokak kesişiminde Ş.Y. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın ardından yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerini terk ederken, yolcu konumundaki Deniz B. B. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bir süre sonra kendi imkanlarıyla Manavgat Devlet Hastanesi’ne giden motosiklet sürücüsünün de tedavi altına alındığı öğrenildi.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede motosikletin tescilsiz olduğu, motor ve şase numarasının kazındığı tespit edildi. Araç, çekiciyle Şelale Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

