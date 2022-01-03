Yaramazlık yaptığı için Kung Fu'ya gönderilen genç kız 115 madalya kazandı

"Ben yine de sopalarımla hareketler yapmaya devam ettim. Daha sonra babamın arkadaşı, Wushu sporunu görüyor, babama bahsediyor. Babam beni götürdü ama grup çok kalabalık diye almadılar. Sonra beni bir hafta deneme sürecine aldılar. Beni yetenekli buldukları için yarışmacı grubuna aldılar. 1 ay yarışmacı grupta çalıştıktan sonra, 6 yaşımda beni hemen Türkiye Şampiyonluğu Grubu'na yolladılar" ifadelerini kullandı.