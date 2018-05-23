Erciyes 2018 Hava İndirme Tatbikatı'ndan nefes kesen görüntüler

1'inci Komando Tugayı personelinin kullandığı askeri malzemelerin oluşturduğu serginin gezilmesi, şehitlik anıtının ziyaretiyle 2 günlük etkinliklerin ardından sonlanan tatbikatın son aşamasında paraşütçü 5 komando, Türk bayrağı, Atatürk posteri, Genelkurmay, Kara Kuvvetleri ve 4'üncü Kolordu forsuyla Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile ve Doğu ve Güneydoğu'da şehit olan güvenlik güçleri için saygı atlayışı yaptı.