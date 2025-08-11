Yaren leylek depreme böyle yakalandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; dün saat 19.53’te merkez üssü Sındırgı olan 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 11 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı, Balıkesir'in yanı sıra Marmara ve Ege bölgelerindeki birçok ilde de hissedildi. Depremde insanların yanı sıra havyanlar da etkilendi.