  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Yargıtay kararını verdi: Fazla mesai, hafta tatili, prim, ikramiye…

Yargıtay'dan tüm çalışanları ilgilendiren karar: Fazla mesai, hafta tatili, prim, ikramiye…

Yargıtay milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Bir akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan gencin açtığı dava sonrası karar verildi.

Yargıtay'dan tüm çalışanları ilgilendiren karar: Fazla mesai, hafta tatili, prim, ikramiye… - Resim: 1

Bir akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan genç, fazla mesai ücretini alamadığı gerekçesiyle noter kanalıyla istifa etti. Tüm görüşmelerine rağmen alacağını alamayan işçi, soluğu İş Mahkemesi'nde aldı.

1 / 11
Yargıtay'dan tüm çalışanları ilgilendiren karar: Fazla mesai, hafta tatili, prim, ikramiye… - Resim: 2

Davalı iş yerinde pompacı olarak çalıştığını, işe alınırken davacıya boş senet imzalatıldığını, fazla mesai alacaklarını talep etmesi üzerinde hakarete uğradığını öne sürdü. 

2 / 11
Yargıtay'dan tüm çalışanları ilgilendiren karar: Fazla mesai, hafta tatili, prim, ikramiye… - Resim: 3

Fazla mesai alacaklarının ödenmesi için ihtarname gönderdiğini ve müvekkilinin iş akdini haklı nedenle sonlandırdığını beyanla kıdem tazminatı, yol ücreti, fazla mesai ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, hafta tatili ücreti taleplerinin davalıdan tahsilini talep etti. 

3 / 11
Yargıtay'dan tüm çalışanları ilgilendiren karar: Fazla mesai, hafta tatili, prim, ikramiye… - Resim: 4

Mahkeme, davanın reddine karar verdi. Davacı kararı istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi, itirazı reddetti. Davacı bu kararı da temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

4 / 11