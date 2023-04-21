Yargıtay'dan yıllık izin ve resmi tatil günleri için emsal karar
Bursa'da bir çalışanın açtığı davada Yargıtay resmi tatillerde çalışanlar ve yıllık izinlerini kullanmayan işçiler için emsal bir karara imzasını atıt.
Bursa'da devlet hastanesinde taşeron firma bünyesinde çalışan bir kişi emeklilik sebebiyle işten ayrılıp kıdem tazminatını alamadığı gerekçesiyle dava açtı. Çalıştığı 18 yıldır sadece 26 gün izin yapan işçiye Yargıtay''dan kötü haber geldi.
Bursa Prof. Dr. Türkan Akyol Hastanesi'nde tam 18 sene boyunca taşeron şirket bünyesinde temizlik elamanı olarak çalışan K.M,. emeklilik sebebiyle işten ayrıldı.
Kıdem tazminatını alamayan işçi, İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Davacı işçi; genel tatil çalışması yaptığı halde ücretinin ödenmediği iddiası ile kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti ve genel tatil ücreti alacaklarının tahsilini talep etti. Davalı şirket avukatı iddiaları reddetti. Mahkeme; davanın kısmen kabulüne karar verdi. Kararı davalı istinafa götürünce devreye Bursa Bölge Adliye Mahkemesi girdi.
Mahkeme, itirazları yerinde bularak İş Mahkemesi kararını bozdu. Kararı davacı işçi temyiz edince devreye Yargıtay 9.Hukuk Dairesi girdi.