Yarı çıplak halde havaya ateş edip çamaşır suyuyla dükkanı yakmaya çalıştı

Daha sonra dükkana giren Enes Ş., iddiaya göre benzin sandığı çamaşır suyunu çevreye döküp iş yerini yakmaya çalıştı. Yarı çıplak halde kapı önüne çıkan Enes Ş., bağırmaya başladı. Sesten rahatsız olan çevredekiler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Enes Ş.'ye müdahale eden polis, 2 tabancaya el koydu.