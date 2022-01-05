  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Yarı çıplak motosiklet süren Miss Bumbum birincisi gözaltına alındı

Yarı çıplak motosiklet süren Miss Bumbum birincisi gözaltına alındı

Brezilya'da En İyi Kalça Yarışması birincisi Flavia Tamayo, Presidente Prudente şehrinde yarı çıplak vaziyette motosiklet sürerken güvenlik görevlileri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Yarı çıplak motosiklet süren Miss Bumbum birincisi gözaltına alındı - Resim: 1

Flavia, bir uyuşturucu çetesi ile olan bağlantısının ortaya çıkmasından sonra kendisine "Toz kraliçesi" lakabı verildi.

1 / 6
Yarı çıplak motosiklet süren Miss Bumbum birincisi gözaltına alındı - Resim: 2

Polisin trafikte yakaladığı model Tamayo, polisi görünce elbiselerini çıkararak polisi baştan çıkarmak istedi.

2 / 6
Yarı çıplak motosiklet süren Miss Bumbum birincisi gözaltına alındı - Resim: 3

Polis genel bilgi taramasına bakınca Tamayo'nun uyuşturucu ticareti yaptığını ve hakkında arama kararı olduğunu öğrenince gözaltına aldı.

3 / 6
Yarı çıplak motosiklet süren Miss Bumbum birincisi gözaltına alındı - Resim: 4

Tamayo'nun, müşterilerine kendi elleriyle uyuşturucu götürdüğü ve bazı müşterileriyle para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği tespit edildi.

4 / 6