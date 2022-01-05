Yarı çıplak motosiklet süren Miss Bumbum birincisi gözaltına alındı
Brezilya'da En İyi Kalça Yarışması birincisi Flavia Tamayo, Presidente Prudente şehrinde yarı çıplak vaziyette motosiklet sürerken güvenlik görevlileri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.
Flavia, bir uyuşturucu çetesi ile olan bağlantısının ortaya çıkmasından sonra kendisine "Toz kraliçesi" lakabı verildi.
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Polisin trafikte yakaladığı model Tamayo, polisi görünce elbiselerini çıkararak polisi baştan çıkarmak istedi.
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Polis genel bilgi taramasına bakınca Tamayo'nun uyuşturucu ticareti yaptığını ve hakkında arama kararı olduğunu öğrenince gözaltına aldı.
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Tamayo'nun, müşterilerine kendi elleriyle uyuşturucu götürdüğü ve bazı müşterileriyle para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği tespit edildi.
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