Yarım asırdır evli çifti ölüm bile ayıramadı! Aynı kaderi paylaştılar

Eşinin acısına dayanamadı

Hayat arkadaşını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Ayşe B., eşinin vefatından sadece birkaç saat sonra evinde fenalaştı. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayan Ayşe B.'nin de eşi gibi kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi.