Yarım asırdır evli çifti ölüm bile ayıramadı! Aynı kaderi paylaştılar
Giresun'da 50 yıllık evli çift, aynı gün birkaç saat arayla geçirdikleri kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Giresun'un Alucra ilçesinde 50 yıllık evli olan İsmet (75) ve Ayşe B. (70) çifti, adeta birbirlerine verdikleri "bir ömür boyu" sözünü son nefeslerine kadar tuttu.
Dün sabah saatlerinde emekli Milli Eğitim personeli olan İsmet B., aniden geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. Aile üyeleri ve mahalle sakinleri bu ani ölümün şokunu yaşarken, acı haber eşi Ayşe B.'ye ulaştı.
Eşinin acısına dayanamadı
Hayat arkadaşını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Ayşe B., eşinin vefatından sadece birkaç saat sonra evinde fenalaştı. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayan Ayşe B.'nin de eşi gibi kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi.
B. çifti, Alucra Merkez Camisi'nde dün kılınan cenaze namazının ardından Topçam Mahallesi Kabristanı'nda yan yana toprağa verildi.