Yarım asırlık azmin sonu diploma oldu... Onlar Türkiye'nin diplomalı çınarları...

Mezuniyetin haklı sevincini yaşayan 52 yaşındaki esnaf Murat Öztürk, Gazetecilik bölümünü isteyerek tercih ettiğini belirtti. Hayatındaki "keşke"leri azaltmak için bu yola çıktığını ifade eden Öztürk, üniversite sıralarındaki ilk gününü şu tebessüm ettiren sözlerle anlattı: "İlk sınıfa girdiğimde öğrenci arkadaşlarım yaşım itibarıyla beni hoca sanmışlardı. Daha sonra sıraya oturunca benim de öğrenci olduğumu anladılar. Yarım kalan bir hikayemi tamamladığım için çok mutluyum."