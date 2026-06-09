Yarım asırlık azmin sonu diploma oldu... Onlar Türkiye'nin diplomalı çınarları...
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi mezuniyet töreninde yarım asırlık bir azim hikayesi yazıldı. 52 yaşındaki esnaf Murat Öztürk ile eğitim görürken kansere yakalanan 53 yaşındaki Halil İbrahim Taşkın, "bu yaştan sonra okunmaz" diyenlere inat cübbe giyip kep attı. Yarım
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde (SCÜ) düzenlenen İletişim Fakültesi mezuniyet töreni, unutulmaz ve ilham verici bir başarı hikayesine sahne oldu. 4 Eylül Kültür Merkezi'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan, öğretim üyeleri ile ailelerin katıldığı törende, 52 yaşındaki Murat Öztürk ile 53 yaşındaki Halil İbrahim Taşkın cübbe giyerek mezuniyet gururunu yaşadı. İlerleyen yaşlarına ve karşılaştıkları ağır zorluklara rağmen 4 yıllık üniversite eğitimlerini başarıyla tamamlayan iki arkadaş, "okumanın yaşı yoktur" sözünün canlı birer kanıtı oldu.
Çevrelerinden sıklıkla "Bu yaştan sonra okunmaz", "Çocuğun yaşındaki kişilerle okuyorsun" şeklinde eleştiriler aldıklarını belirten ikili, toplumsal ön yargılara aldırış etmeden yarım kalan hayallerinin peşinden koştu. Eğitim hayatlarını başarıyla tamamlayarak mezun olan Öztürk ve Taşkın, inanç ve azmin önünde hiçbir engelin duramayacağını bir kez daha gösterdi.
Mezuniyetin haklı sevincini yaşayan 52 yaşındaki esnaf Murat Öztürk, Gazetecilik bölümünü isteyerek tercih ettiğini belirtti. Hayatındaki "keşke"leri azaltmak için bu yola çıktığını ifade eden Öztürk, üniversite sıralarındaki ilk gününü şu tebessüm ettiren sözlerle anlattı: "İlk sınıfa girdiğimde öğrenci arkadaşlarım yaşım itibarıyla beni hoca sanmışlardı. Daha sonra sıraya oturunca benim de öğrenci olduğumu anladılar. Yarım kalan bir hikayemi tamamladığım için çok mutluyum."
Hikayenin bir diğer kahramanı olan 53 yaşındaki serbest işçi Halil İbrahim Taşkın ise liseyi dışarıdan bitirdikten sonra üniversite sınavını kazanarak büyük bir başarıya imza attı.