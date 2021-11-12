Yarım kalan evinin inşaatına devam etmek isteyen vatandaşa tapu şoku!

Arsamızdan 80 metrekare alınmış

Parselli arsasının başka bir arsaya dahil edildiğini iddia eden Ömer Çalışkan, “İki arkadaş 2017 yılında 2 tane arsa aldık, birini sattık ve sattığımız arsanın parası ile bu inşaata başladık. 2018’in ilk aylarında bu inşaatı yaptık ve paramız bittiği için inşaatımızı durdurduk. Burada 274 metrekare net arsamız var, köşe başı burası. Geçtiğimiz günlerde, tekrar bu inşaatı yapmaya başladık ve bahçe duvarını çekmek istedik, onun için kod ve bunun için de haritacı lazımdı. Haritacıyı çağırdık ve koordinatlar başka çıktı. Burada olan yol parsel olmuş, arsamızdan 80 metrekare alınmış ve bizim binamız diğer parsele kaymış. Bunu belediyede fen işleri memurları ile görüştük, diyor ki; yüzde 18 uygulaması yapılmış. Bu uygulamanın araştırmasını yaptım ve o uygulama da şuymuş; bir tarlan varsa bunu parsellersin, yüzde 20-30 kırparsın bu park veya yol olur. Zaten benim arsam parselli, ruhsatı veren sensin. Hatta bizim ilk binamız ve bu işte bir yanlışlık olmasın diye Fen İşleri Müdürüne gittim. ‘Bu binayı senin himayen altında yapalım, senin bildiğin bir mühendis aracılığı ile yapalım ki biz burada yanlış bir şey yapmayalım’ diye söyledim. Her şeyi uygun, ruhsatımızı aldık ve binamızı o şekil yaptık. Peki şimdi bu taşınmaz mülk nasıl sahaya kalıyor, bu yol nasıl iptal oluyor, benim arsam neden yola geçiyor ve yol parsel olup niye satılıyor” dedi.