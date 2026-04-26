Yarım saat süren dolu hayatı felç etti! Sokaklar beyaza büründü
Gaziantep'te yaklaşık yarım saat süren dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle her yer beyaza büründü.
Kaynak: İHA
Gaziantep'te 16.20 sıralarında etkili olan ceviz büyüklüğünde dolu yağışı hayatı felç etti.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar büyük şok yaşarken, bazı vatandaşlar ise araçlarının zarar görmemesi için emniyete sığındı.
Dolu yağışı nedeniyle her yer beyaza bürünürken yollarda su birikintisi oluştu.
Bazı vatandaşlar ise daha önce bu büyüklükte dolu yağışı görmediklerini ifade etti.
