Yarım ton son kullanma tarihi geçmiş ve bozulmuş gıda ele geçirildi

Denetimler sırasında, kullanım ömrünü tamamlamış ve bozulmuş olduğu belirlenen büyük miktarda gıda ürününe rastlandı. Ekiplerin detaylı incelemesi sonucu, 61 kilo işlenmiş hayvansal gıda ürünü ve 513 kilo bitkisel ürün olmak üzere toplam 574 kilo bozuk gıda maddesi tespit edildi.