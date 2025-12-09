Yarım ton son kullanma tarihi geçmiş ve bozulmuş gıda ele geçirildi
Antaltya'da soğuk hava deposunda düzenledikleri baskında 61 kilo işlenmiş hayvansal gıda ürünü ve 513 kilo bitkisel ürün olmak üzere toplam 574 kilo bozuk gıda maddesini ele geçirip imha etti.
Antalya Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi üzerinde bulunan bir soğuk hava deposunda mevzuat dahilinde kapsamlı denetim ve kontroller gerçekleştirdi.
Denetimler sırasında, kullanım ömrünü tamamlamış ve bozulmuş olduğu belirlenen büyük miktarda gıda ürününe rastlandı. Ekiplerin detaylı incelemesi sonucu, 61 kilo işlenmiş hayvansal gıda ürünü ve 513 kilo bitkisel ürün olmak üzere toplam 574 kilo bozuk gıda maddesi tespit edildi.
İnsan sağlığını hiçe sayarak bu ürünleri depolayan iş yeri yetkilisine, Kepez Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından idari yaptırım karar tutanağı tanzim edildi.
Ayrıca, depo yetkilisinin "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı"nı ibraz edememesi üzerine, ruhsatsız faaliyet gösterdiği gerekçesiyle ayrı bir tespit tutanağı düzenlendi.