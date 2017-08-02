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  3. 02 Ağustos 2017 15:30

Yaş toplantısı sona erdi

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi. 4 saat süren toplantıda Kara, Deniz ve Hava kuvvet komutanlarının değiştiği belirtiliyor.

Yaş toplantısı sona erdi

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Yaş toplantısı sona erdi

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Yaş toplantısı sona erdi

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Yaş toplantısı sona erdi

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