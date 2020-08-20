Yasa dışı bahis çetesine nefes kesen operasyon

Adreslerde yapılan aramalarda, 220 cep telefonu, 347 SIM kart, 2 hafıza kartı, 1 server, 21 flash bellek, 25 hard disk, 1 depolama ünitesi, 26 bilgisayar, 30 banka kartı, 1 banka hesap cüzdanı, 1 kaşe, 3 not defteri, 1 klasör evrak, 4 tabanca, 5 yedek şarjör, 114 mermi ile 96 bin 20 lira, 300 bin dolar, 60 pound ve 350 avro ele geçirildi.