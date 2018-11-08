Yasa dışı geçişlere havadan denetim

İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde, göçmen kaçakçılığını önlemek, suç örgütlerini ortaya çıkarmak ve yasal işlemleri gerçekleştirmek amacıyla kurulan "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü"ne ek olarak, KOM ile Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 2 bot da denetimlere iştirak etti.