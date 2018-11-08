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  3. 08 Kasım 2018 19:15

Yasa dışı geçişlere havadan denetim

Yasa dışı geçişlere havadan denetim

Jandarma Genel Komutanlığınca tahsis edilen "Mi-17" tipi helikopter ile Ayvacık ile Midilli Adası arasında en kısa yol olarak bilinen ve düzensiz göçmenlerin geçiş güzergahı olarak kullandıkları 5,5 deniz mili mesafe havadan tarandı.

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Yasa dışı geçişlere havadan denetim

AA ekibi tarafından görüntülenen denetime Çanakkale Vali Yardımcısı Cezmi Batuk, İl Jandarma Komutanı Albay Emrullah Büyük, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Halit Şahin, İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) Müdürü Gökhan Fidan, Ezine İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Gürkan Irak, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanı Murat Oğur, Gülpınar Jandarma Karakol Komutanı Zeynel Ali Çelkin ve Çanakkale Trafik Şube Müdürü Yaşar Gürsoy da katıldı.

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Yasa dışı geçişlere havadan denetim

Bölgeyi havadan denetledikten sonra Vali Yardımcısı Batuk ve beraberindekiler, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Halit Şahin'den brifing aldı.

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Yasa dışı geçişlere havadan denetim

İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde, göçmen kaçakçılığını önlemek, suç örgütlerini ortaya çıkarmak ve yasal işlemleri gerçekleştirmek amacıyla kurulan "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü"ne ek olarak, KOM ile Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 2 bot da denetimlere iştirak etti.

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