Yasağa rağmen cami önlerinde kalabalık oluştu

"MİLLET OLARAK SAĞDUYULU DAVRANMAK ZORUNDAYIZ"

Zaman ve mekan gözetmeksizin ibadetin her yerde yapılabileceğini belirten Ahmet Erol, "Bana göre bu karar tabii ve doğal bir karar. Çünkü burada insan sağlığı söz konusu. İbadet Allah'la kul arasındadır. Onun için gönülden bağlandıktan sonra bana göre ibadetini her yerde eda etmiş olursun. Önemli olan Türk Milletinin bir an önce bu sıkıntıları aşmasıdır. Bu sıkıntıları aşacağımıza da inançlıyım. Bunun için bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Millet olarak sağduyulu davranmamız gerekiyor. Bunu da hayata geçiriyoruz, gördüğünüz gibi" dedi.