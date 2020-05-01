Yasağa uymamanın cezası ne?
Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma yasağı gece yarısı itibariyle başladı. Peki 3 günlük sokağa çıkma yasağında nereler açık olacak? Sokağa çıkma yasağına uymamanın cezası ne? İşte merak edilenler...
1 Mayıs'ın resmi tatil olması sebebiyle sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta 3 gün (Cuma-Cumartesi-Pazar) uygulanacak.Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak yasağa tabii tutulacak. Market, bakkal ve manavlar bugün saat 14.00'e kadar açık olacak.
Kısıtlama dışında tutulanlarTemel ihtiyaçlara yönelik iş yerleri kısıtlama dışı tutuldu. Ekmek, su, mutfak tüpü, gazete gibi ihtiyaçlar kapıya kadar ulaştırılacak. Restoran, lokanta ve tatlıcılar da paket servisi yapabilecek.Çalışanlar için toplu taşıma araçları ise belirli saatlerde sefer düzenleyecek.Kısıtlama boyunca sayıları artırılan nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Kısıtlama kararına uymayanlara ise 3 bin 150 lira ceza kesilecek.
Açık olacak yerlerSokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 1 Mayıs Cuma günü market, bakkal ve manavlar 09.00-14.00 saatlerinde faaliyet gösterecek. Market, bakkal ve manavlar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek. 2 Mayıs Cumartesi ve 3 Mayıs Pazar günleri market, bakkal ve manavlar kapalı olacak.1 Mayıs Cuma, 2 Mayıs Cumartesi ve 3 Mayıs Pazar günleri, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak.
1 Mayıs Cuma günü vatandaşların dışarı çıkamadığı saatler ile 2 Mayıs Cumartesi ve 3 Mayıs Pazar günleri tatlı satış amaçlı iş yerleri sadece evlere/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlaması olan 1 Mayıs Cuma, 2 Mayıs Cumartesi ve 3 Mayıs Pazar günleri sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri...