Yasağa uymamanın cezası ne?

1 Mayıs Cuma günü vatandaşların dışarı çıkamadığı saatler ile 2 Mayıs Cumartesi ve 3 Mayıs Pazar günleri tatlı satış amaçlı iş yerleri sadece evlere/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlaması olan 1 Mayıs Cuma, 2 Mayıs Cumartesi ve 3 Mayıs Pazar günleri sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri...