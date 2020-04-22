Yasak aşkın meyvesini tarlaya gömdü!
Trabzon'da fındık bahçesinde toprağa gömülü halde bulunan yeni doğmuş erkek bebek cesedinin altından yasak aşk çıktı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklanan annenin bebeği kuzeniyle yaşadığı gayrimeşru ilişki sonucu dünyaya getirdiği belirlendi.
Trabzon'un Tonya ilçesinde, fındık bahçesinde toprağa gömülü cansız bedeni bulunan yeni doğmuş erkek bebeğin annesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Pınar Ç. (21), tutuklandı. Babası M.Ç. (54) ve birlikte olduğu öne sürülen kuzeni O.K. (22) ise serbest kaldı.
İlçeye bağlı Hoşarlı Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde, fındık bahçesindeki toprağa yeni doğmuş erkek bebek cesedi gömüldüğü ihbarı üzerine, jandarma harekete geçti.
Bölgeye, sağlık ve İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş Timleri, sevk edildi. Ekiplerin bölgede yaptığı aramalarda, fındık bahçesinde toprağa bezle gömülü, yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu.