Yasak aşkın meyvesini tarlaya gömdü!

Trabzon'un Tonya ilçesinde, fındık bahçesinde toprağa gömülü cansız bedeni bulunan yeni doğmuş erkek bebeğin annesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Pınar Ç. (21), tutuklandı. Babası M.Ç. (54) ve birlikte olduğu öne sürülen kuzeni O.K. (22) ise serbest kaldı.