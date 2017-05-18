Yasak dinlemediler ! Caddeler doldu taştı

İran'ın yeni cumhurbaşkanı adaylarından iki isim öne çıkıyor. Biri güler yüzü ve yumuşak tonlu bir din adamı olarak tanınan mevcut cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, diğeri ise gelecekte İran'in dini lideri Hamaney'in yerine gelebileceği düşünülen İbrahim Reisi...

İran yarın Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gidecek. Seçime bir gün kala yasak dinlemeyen İranlılar kadın erkek caddeleri doldurdu.



İçişleri Bakanlığının, sokak gösterilerine izin verilmeyeceğini bildirmesine rağmen caddeleri dolduran kalabalık polis müdahalesine aldırış etmeden konvoylar oluşturup destekledikleri aday için sloganlar attı.