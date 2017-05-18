Yasak dinlemediler ! Caddeler doldu taştı
İran'da vatandaşlar seçime 1 gün kala propaganda yasağını dinlemeyip sokakları doldurdu
İran’da yarın düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik propaganda yasağının başlamasına saatler kala hem Hasan Ruhani hem de İbrahim Reisi taraftarları Tahran caddelerini doldurdu.
Adaylardan siyasetçi Mustafa Mir Selim'in, seçimi İbrahim Reisi'nin kazanması için adaylıktan çekildiğine yönelik açıklama seçime bir gün kala yalanlandı.
İran'ın yeni cumhurbaşkanı adaylarından iki isim öne çıkıyor. Biri güler yüzü ve yumuşak tonlu bir din adamı olarak tanınan mevcut cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, diğeri ise gelecekte İran'in dini lideri Hamaney'in yerine gelebileceği düşünülen İbrahim Reisi...
İran yarın Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gidecek. Seçime bir gün kala yasak dinlemeyen İranlılar kadın erkek caddeleri doldurdu.
İçişleri Bakanlığının, sokak gösterilerine izin verilmeyeceğini bildirmesine rağmen caddeleri dolduran kalabalık polis müdahalesine aldırış etmeden konvoylar oluşturup destekledikleri aday için sloganlar attı.
Geçtiğimiz günlerde adaylardan İslam Koalisyonu Partisi Merkez Şura Başkanı Mustafa Mir Selim'in, İbrahim Reisi lehine seçimlerden çekildiğiyle ilgili bir açıklama yapılmıştı. Ancak açıklama bugün yalanlandı.
İslam Koalisyonu Partisi 'nin resmi internet sayfasından Mir Selim'in seçim bürosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Mir Selim'in, parti internet sitesinden yapılan duyuru dahil seçimlerden çekildiğiyle ilgili haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylar lider Ali Hamaney'e bağlı Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından belirleniyor. Farsça Servisi'nden Amir Azimi, İran'daki seçim öncesi seçimi kazanma ihtimali yüksek olan iki adayı inceledi. İlk aday mevcut cumhurbaşkanı Hasan Ruhani...
Mevcut Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani güler yüzlü ve yumuşak tonlu bir din adamı. Doğumdaki adı Hasan Fereydoun olan fakat sonradan Türkçe'de de aynı anlama gelen Ruhani soyadını kullanan İran Cumhurbaşkanı, Glasgow Caledonian Üniversitesi'nde doktora yapmış, parlak zekası ve hitabetiyle tanınan bir isim.