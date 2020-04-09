Yasak dinlemediler! Güneşi gören soluğu sahilde aldı

Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle bir dizi tedbir alındı. Sahil bantlarında yürüyüş yapmak, balık tutmak ve spor yapmak gibi faaliyetler yasaklanırken vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrılar yapıldı. Ancak yapılan tüm çağrılara rağmen Beşiktaş'ta vatandaşlar sahil bandına inerek yürüyüş yapmayı sürdürdü.