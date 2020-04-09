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  3. 09 Nisan 2020 10:03

Yasak dinlemediler! Güneşi gören soluğu sahilde aldı

Koronavirüsle mücadele kapsamında ''evde kal'' çağrılarına rağmen sahile giden bazı vatandaşlar yürüyüş ve spor yaptı.

Yasak dinlemediler! Güneşi gören soluğu sahilde aldı

Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle bir dizi tedbir alındı. Sahil bantlarında yürüyüş yapmak, balık tutmak ve spor yapmak gibi faaliyetler yasaklanırken vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrılar yapıldı. Ancak yapılan tüm çağrılara rağmen Beşiktaş'ta vatandaşlar sahil bandına inerek yürüyüş yapmayı sürdürdü.

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Yasak dinlemediler! Güneşi gören soluğu sahilde aldı

KİMİ YOLUNU DEĞİŞTİRDİ KİMİ DE TANINMAMAK İÇİN KAPÜŞONUNU TAKTI
Bebek, Arnavutköy ve Rumelihisarı Sahillerinde vatandaşların maskelerini takarak yürüyüş yapmaları kameralara yansıdı. Kimi vatandaş karşısında kamerayı görünce yolunu değiştirirken kimiyse hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam etti.

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Yasak dinlemediler! Güneşi gören soluğu sahilde aldı

Arnavutköy Sahilinde ise yürüyüş yapan üç arkadaş karşılarında kamera görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

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Yasak dinlemediler! Güneşi gören soluğu sahilde aldı

Koşmaya başlayan arkadaşlardan biri tanınmamak için kapüşonunu kafasına geçirerek hızlı adımlarla ilerleyerek gözden kayboldu.

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