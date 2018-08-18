Yasak ilişki dehşeti !

Karısına görüntülü konuşmayla bağlandı!

Fakat adamın belgeleri imzalamayı reddetmesinin ardından, Keanna sinirlendi ve Facebook üzerinden görüntülü bir konuşma açtı. Yasak aşkının karısına görüntülü konuşmayla bağlanan Keanna, adamın kafasına silah dayadı ve karısının gözü önünde karnından vurdu.