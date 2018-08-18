Yasak ilişki dehşeti !
ABD'de evli adamla aşk yaşayan kadın dehşet saçtı.
ABD'nin Alabama eyaletinde 38 yaşındaki Keanna Cammon adlı kadın, evli bir adamla yasak ilişki yaşıyordu.
Evli sevgilisinin karısından boşanmasını isteyen Keanna, adamdan boşanma belgelerini imzalamasını istedi.
Karısına görüntülü konuşmayla bağlandı!
Fakat adamın belgeleri imzalamayı reddetmesinin ardından, Keanna sinirlendi ve Facebook üzerinden görüntülü bir konuşma açtı. Yasak aşkının karısına görüntülü konuşmayla bağlanan Keanna, adamın kafasına silah dayadı ve karısının gözü önünde karnından vurdu.