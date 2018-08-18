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  3. 18 Ağustos 2018 10:21

Yasak ilişki dehşeti !

ABD'de evli adamla aşk yaşayan kadın dehşet saçtı.

Yasak ilişki dehşeti !

ABD'nin Alabama eyaletinde 38 yaşındaki Keanna Cammon adlı kadın, evli bir adamla yasak ilişki yaşıyordu.

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Yasak ilişki dehşeti !

Evli sevgilisinin karısından boşanmasını isteyen Keanna, adamdan boşanma belgelerini imzalamasını istedi.

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Yasak ilişki dehşeti !

Karısına görüntülü konuşmayla bağlandı!
Fakat adamın belgeleri imzalamayı reddetmesinin ardından, Keanna sinirlendi ve Facebook üzerinden görüntülü bir konuşma açtı. Yasak aşkının karısına görüntülü konuşmayla bağlanan Keanna, adamın kafasına silah dayadı ve karısının gözü önünde karnından vurdu.

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Yasak ilişki dehşeti !

Görüntüleri izleyip şok yaşayan karısı iki saat sonra Facebook'a "Onu vurdu. Aklımı yitirmek üzereyim." diye yazdı.

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