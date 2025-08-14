Yasak tanımazlar yüzünden denizde can pazarı yaşandı: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi'nde Valiliğin fırtına nedeniyle getirdiği yasağa rağmen denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Kurtarma çalışmaları sırasında boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarılırken, kayıp kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İHA
Olay, Tekirdağ'ın Kumbağ Mahallesi'nde yoğun dalgaların olduğu bölgede meydana geldi.
1 / 11
Tekirdağ Valiliği, fırtına sebebiyle Süleymanpaşa ilçesinde denize girmeyi 3 gün süreyle yasaklamıştı.
2 / 11
Denize giren bir kişi akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi.
3 / 11
Durumu gören vatandaşlar yetkililere haber verdikten sonra zincir oluşturarak boğulmak üzere olan kişiyi kurtarmaya çalıştı.
4 / 11