  4. Yasak tanımazlar yüzünden denizde can pazarı yaşandı: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp!

Yasak tanımazlar yüzünden denizde can pazarı yaşandı: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi'nde Valiliğin fırtına nedeniyle getirdiği yasağa rağmen denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Kurtarma çalışmaları sırasında boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarılırken, kayıp kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA
Olay, Tekirdağ'ın Kumbağ Mahallesi'nde yoğun dalgaların olduğu bölgede meydana geldi. 

Tekirdağ Valiliği, fırtına sebebiyle Süleymanpaşa ilçesinde denize girmeyi 3 gün süreyle yasaklamıştı.

Denize giren bir kişi akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. 

Durumu gören vatandaşlar yetkililere haber verdikten sonra zincir oluşturarak boğulmak üzere olan kişiyi kurtarmaya çalıştı. 

