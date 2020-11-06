Yasaklar ülkesi Kuzey Kore'nin otelleri görüntülendi
Dünyanın en kapalı ülkesi olan Kuzey Kore'deki oteller 1970'lerden kalma mimarisiyle görenleri şaşırtıyor. Bu oteller şimdi ''Pyongyang'ın Otelleri'' adlı kitapta bir araya getirildi. BBC Korece Servisi'nden Julie Yoonnyung'un kitabın yazarıyla görüştü.
Kuzey Kore'ye yapılan turistik seyahatler genellikle devlet görevlileri tarafından titizlikle planlanıyor. Ülkenin turizm sektörü tamamen devletin kontrolü altında. Turistler, devlet mihmandarlarının yakın takibinde tutuluyor. Ziyaretçilerin yalnızca önceden "onaylanmış" yerlere gitmelerine izin veriliyor. Bir başka deyişle, ülkeyi ziyaret eden hemen herkese aynı gezi programı uygulanıyor.
Ancak geçen ilkbaharda Avustralyalı yazar James Scullin ve fotoğrafçı Nicole Reed, Pyongyang'da geçirdikleri beş gecede, 11 uluslararası oteli ziyaret etme imkanına kavuştu. İzlenimlerini ve çektikleri fotoğrafları "Pyongyang Otelleri" adını verdikleri bir kitapta bir araya getirdiler.
Aynı zamanda bir tur rehberi de olan Scullin, Pyongyang'ı toplam sekiz kez ziyaret etmiş. BBC'ye verdiği mülakatta, aslında otellerin turistlerin her anının çok da organize edilmediği, daha rahat yerler olduğunu söylüyor.