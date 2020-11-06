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  3. 06 Kasım 2020 09:43

Yasaklar ülkesi Kuzey Kore'nin otelleri görüntülendi

Dünyanın en kapalı ülkesi olan Kuzey Kore'deki oteller 1970'lerden kalma mimarisiyle görenleri şaşırtıyor. Bu oteller şimdi ''Pyongyang'ın Otelleri'' adlı kitapta bir araya getirildi. BBC Korece Servisi'nden Julie Yoonnyung'un kitabın yazarıyla görüştü.

Yasaklar ülkesi Kuzey Kore'nin otelleri görüntülendi

Kuzey Kore'ye yapılan turistik seyahatler genellikle devlet görevlileri tarafından titizlikle planlanıyor. Ülkenin turizm sektörü tamamen devletin kontrolü altında. Turistler, devlet mihmandarlarının yakın takibinde tutuluyor. Ziyaretçilerin yalnızca önceden "onaylanmış" yerlere gitmelerine izin veriliyor. Bir başka deyişle, ülkeyi ziyaret eden hemen herkese aynı gezi programı uygulanıyor.

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Yasaklar ülkesi Kuzey Kore'nin otelleri görüntülendi

Ancak geçen ilkbaharda Avustralyalı yazar James Scullin ve fotoğrafçı Nicole Reed, Pyongyang'da geçirdikleri beş gecede, 11 uluslararası oteli ziyaret etme imkanına kavuştu. İzlenimlerini ve çektikleri fotoğrafları "Pyongyang Otelleri" adını verdikleri bir kitapta bir araya getirdiler.

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Yasaklar ülkesi Kuzey Kore'nin otelleri görüntülendi

Aynı zamanda bir tur rehberi de olan Scullin, Pyongyang'ı toplam sekiz kez ziyaret etmiş. BBC'ye verdiği mülakatta, aslında otellerin turistlerin her anının çok da organize edilmediği, daha rahat yerler olduğunu söylüyor.

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Yasaklar ülkesi Kuzey Kore'nin otelleri görüntülendi

Otellerin mimari yapısı ve iç mekan tasarımları, dünyanın geri kalanıyla bağlarını koparmış bu ülkeyle ilgili ilginç ipuçları sunuyor ve turistlerin hoş zaman geçirmesini sağlıyor.

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