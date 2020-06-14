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  3. 14 Haziran 2020 23:02

Yasaksız ikinci hafta sonunda Caddebostan Sahili'nde ürküten görüntü!

İstanbul'da koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyordu. Yasaksız ikinci hafta sonunda Caddebostan Sahili'ndeki kalabalık dikkat çekti.

Yasaksız ikinci hafta sonunda Caddebostan Sahili'nde ürküten görüntü!

İstanbul'da koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyordu. Yasaksız ikinci hafta sonunda Caddebostan Sahili'ndeki kalabalık dikkat çekti.

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Yasaksız ikinci hafta sonunda Caddebostan Sahili'nde ürküten görüntü!

Sahildeki vatandaşların kimi yürüyüş yaptı, kimi yeşillik alanda masa kurup kahvaltısını etti.

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Yasaksız ikinci hafta sonunda Caddebostan Sahili'nde ürküten görüntü!

Bazı vatandaşların sahilde yoga yaptığı ve bisiklete bindiği de görüldü.

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Yasaksız ikinci hafta sonunda Caddebostan Sahili'nde ürküten görüntü!

"BİLİNÇ DÜZEYİ YÜKSELDİ, SPOR YAPANLAR ÇOĞALDI" Sahilde bisiklete binen Seda Oturan, "Gözlemlediğim kadarıyla bilinç düzeyi biraz yükseldi. Ben normalde 6'da kalkıp sahile geldiğimde çok fazla kalabalık olmazdı ama şimdi görüyorum ki grup halinde gelenler ve yürüyüş yapanların sayısı çoğaldı. Benim çok hoşuma gidiyor insanları sabah spor yaparken görmek" dedi.

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