Yaşlı adam, kendisine yer vermeyen kadına öyle bir şey yaptı ki...
Çin’de bir otobüse binen yaşlı adam, kendisine yer vermesini istediği kadından olumsuz yanıt alınca, kadının kucağına oturdu. Yaşlı adam kendisine tepki gösteren kadını bir de tokatladı.
Olay, Çin’in Gansu eyaletinin başkenti olan Lanzhou’da yerel saat ile 16:50 sıralarında seyir halindeki bir otobüste meydana geldi.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, yaşlı bir adamın, oturmakta olan bir kadından yer istediği görülüyor. Ancak kadın yer vermeyi reddediyor ve ikili tartışmaya başlıyor.