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  3. 23 Nisan 2019 23:16

Yaşlı adam, kendisine yer vermeyen kadına öyle bir şey yaptı ki...

Çin’de bir otobüse binen yaşlı adam, kendisine yer vermesini istediği kadından olumsuz yanıt alınca, kadının kucağına oturdu. Yaşlı adam kendisine tepki gösteren kadını bir de tokatladı.

Yaşlı adam, kendisine yer vermeyen kadına öyle bir şey yaptı ki...

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Yaşlı adam, kendisine yer vermeyen kadına öyle bir şey yaptı ki...

Olay, Çin’in Gansu eyaletinin başkenti olan Lanzhou’da yerel saat ile 16:50 sıralarında seyir halindeki bir otobüste meydana geldi.

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Yaşlı adam, kendisine yer vermeyen kadına öyle bir şey yaptı ki...

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, yaşlı bir adamın, oturmakta olan bir kadından yer istediği görülüyor. Ancak kadın yer vermeyi reddediyor ve ikili tartışmaya başlıyor.

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Yaşlı adam, kendisine yer vermeyen kadına öyle bir şey yaptı ki...

Kısa süren sözlü tartışmanın ardından yaşlı adam, kendisine yer vermeyen kadının kucağına oturuyor. Bunun üzerine otobüsü sağa çeken otobüs şoförü, olaya müdahale etmeye çalışıyor.

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