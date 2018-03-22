Yaşlı amca Mesir macunu kazanına düştü !

UNESCO tarafından insanlığın somut olmayan kültürel mirasında yer alan ve bu yıl 478’incisi 24-29 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali öncesinde bugün yapılan temsili karma töreninin ardından renkli görüntüler yaşandı.