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  3. 22 Mart 2018 22:34

Yaşlı amca Mesir macunu kazanına düştü !

Manisa'da duası yapılan ve şifalı olan Mesir Macunu'ndna kapmak isteyen amca kazanın içine düştü.

Yaşlı amca Mesir macunu kazanına düştü !

24-29 Nisan tarihleri arasında bu yıl 478’incisi kutlanacak Manisa Mesir Macunu Festivali öncesinde gerçekleştirilen temsili karma töreninin ardından yüzlerce vatandaş kazandaki dualı Mesir’den alabilmek için adeta birbirlerini ezdi. Bazı vatandaşlar Mesir Macunu dolu kazanın içine düşerken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

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Yaşlı amca Mesir macunu kazanına düştü !

UNESCO tarafından insanlığın somut olmayan kültürel mirasında yer alan ve bu yıl 478’incisi 24-29 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali öncesinde bugün yapılan temsili karma töreninin ardından renkli görüntüler yaşandı.

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Yaşlı amca Mesir macunu kazanına düştü !

Yapılan duanın sonrasında kazana atılan 41 çeşit baharatın karıştırılmasının ardından meydanda bırakılan Mesir Macunu kazanı, yüzlerce vatandaşın hücumuna uğradı.

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Yaşlı amca Mesir macunu kazanına düştü !

Evlerinden getirdikleri cezve, bardak, tabak ve poşetlere birçok hastalığa iyi geldiği bilinen şifalı Mesir Macunu'ndan almak isteyen vatandaşlar ortaya renkli görüntülerin çıkmasına neden oldu.

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