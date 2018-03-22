Yaşlı amca Mesir macunu kazanına düştü !
Manisa'da duası yapılan ve şifalı olan Mesir Macunu'ndna kapmak isteyen amca kazanın içine düştü.
24-29 Nisan tarihleri arasında bu yıl 478’incisi kutlanacak Manisa Mesir Macunu Festivali öncesinde gerçekleştirilen temsili karma töreninin ardından yüzlerce vatandaş kazandaki dualı Mesir’den alabilmek için adeta birbirlerini ezdi. Bazı vatandaşlar Mesir Macunu dolu kazanın içine düşerken, ortaya renkli görüntüler çıktı.
UNESCO tarafından insanlığın somut olmayan kültürel mirasında yer alan ve bu yıl 478’incisi 24-29 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali öncesinde bugün yapılan temsili karma töreninin ardından renkli görüntüler yaşandı.
Yapılan duanın sonrasında kazana atılan 41 çeşit baharatın karıştırılmasının ardından meydanda bırakılan Mesir Macunu kazanı, yüzlerce vatandaşın hücumuna uğradı.