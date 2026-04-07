Yaşlı kadın ''eşim kayıp'' diyerek ihbarda bulunmuştu... Kan donduran cinayet ortaya çıktı!



Olay, 28 Ocak’ta Osmangazi ilçesinde meydana geldi. A.U., iddiaya göre eşi A.U. tarafından öldürüldü. A.U., satır ve bıçakla 15 parçaya ayırdığı cesedi poşetlere koyup, evinin bulunduğu sokak ile çevredeki çöp konteynerlerine attı. 30 Ocak’ta polis merkezine giden A.U., eşinin 2 gün önce, çalan zile bakmak için 3 katlı evlerinin giriş kapısına indiğini bir daha da geri gelmediğini söyleyip, kayıp ihbarında bulundu.