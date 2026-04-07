Yaşlı kadın ''eşim kayıp'' diyerek ihbarda bulunmuştu... Kan donduran cinayet ortaya çıktı!
Bursa Osmangazi’de emekli polis memuru A.U.’dan acı haber geldi. Eşinin "kayıp" ihbarıyla başlayan soruşturma, Türkiye’yi sarsan bir vahşeti ortaya çıkardı. 68 yaşındaki kadının, eşini öldürdükten sonra cesedini 15 parçaya ayırıp çöp konteynerlerine attığı belirlendi. Kriminal incelemedeki kan izleri ve çelişkili ifadeler katil zanlısını ele verdi.
Bursa'da emekli polis memuru A.U. (75), eşi A.U. (68) tarafından öldürüldükten sonra, cesedi satır ve bıçakla 15 parçaya ayrılarak, çöp konteynerlerine atıldı. Polis merkezine gidip, kayıp ihbarında bulunan A.U., çelişkili ifadeler verip, evde tespit edilen kan izlerinin maktule ait olduğu tespit edilince gözaltına alındı. A.U. tutuklanırken, ceset parçaları bulunamayan A.U.’nun öldürülmeden önce, olay günü gittiği camiden çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 28 Ocak’ta Osmangazi ilçesinde meydana geldi. A.U., iddiaya göre eşi A.U. tarafından öldürüldü. A.U., satır ve bıçakla 15 parçaya ayırdığı cesedi poşetlere koyup, evinin bulunduğu sokak ile çevredeki çöp konteynerlerine attı. 30 Ocak’ta polis merkezine giden A.U., eşinin 2 gün önce, çalan zile bakmak için 3 katlı evlerinin giriş kapısına indiğini bir daha da geri gelmediğini söyleyip, kayıp ihbarında bulundu.
A.U.’nu arama çalışması başlatan ekipler, incelemede bulunmak ve A.U.’ndan bilgi almak için eve gittiklerinde, A.U.’nun cep telefonu, cüzdanı ve kimliğini buldu. Ekipler, evin çeşitli yerlerinde de kan izine rastladı.