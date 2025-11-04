Yaşlı kadın evde boğazı kesilmiş halde bulundu
Eskişehir'de 2 engelli çocuk annesi 70 yaşındaki kadın, evde boğazı kesilmiş halde bulundu. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor.
Kaynak: DHA
Olay, saat 11.00 sıralarında Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Uluselvi Sokak’ta meydana geldi. 3 katlı binanın 1’inci katında oturan yüzde 80 zihinsel engelli U.Y. (44), iddiaya göre, amcasının evine giderek, birlikte yaşadığı annesi S.Y.’nin yerde hareketsiz yattığını söyledi. Eve gelen yakınları, 2 çocuk annesi S.Y.’yi, boğazından bıçakla yaralı halde buldu.
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, S.Y.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, U.Y., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
