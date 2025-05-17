Yaşlı kadın minibüs şoförünün kurbanı oldu: Korkunç kaza kamerada

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Nuran D.'nin beyin sarsıntısı geçirdiği, burnunun kırıldığı ve yüzünde morluklar ile şişlikler oluştuğu öğrenildi. Öte yandan, olay anı, bölgedeki bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.