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  4. Yaşlı kadının karnından 1 metreye yakın kedi-köpek kisti çıkarıldı!

Yaşlı kadının karnından 1 metreye yakın kedi-köpek kisti çıkarıldı

Gümüşhane'de şiddetli karın ağrısıyla hastaneye başvuran 76 yaşındaki bir kadının karaciğerinde toplamda 90 santimetreye ulaşan 3 ayrı kedi-köpek kisti tespit edildi.

Kaynak: DHA
Yaşlı kadının karnından 1 metreye yakın kedi-köpek kisti çıkarıldı - Resim: 1

Gümüşhane'de A.T.’in (76), karnındaki şişlik ve ağrı şikayetiyle başvurduğu hastanede yapılan tetkikler sonucu karaciğerinde tespit edilen ve toplamda 90 santimetreye ulaşan 3 ayrı kedi-köpek kisti, gerçekleştirilen operasyonla çıkarıldı.

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Yaşlı kadının karnından 1 metreye yakın kedi-köpek kisti çıkarıldı - Resim: 2

Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Dr. İsmet Çelik, kedi ve köpeklerle oluşan kistlerin insanlara bulaşma riskine ilişkin uyarılarda bulunarak, “Dünya literatüründe 90 santimetreye ulaşarak tüm karnı dolduran kist görmedik. Ameliyatımız 2 saat sürdü” dedi.

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Yaşlı kadının karnından 1 metreye yakın kedi-köpek kisti çıkarıldı - Resim: 3

Çiftçilik yapan A.T. karnındaki şişlik ve ağrı nedeniyle Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. A.T.’e sağlık görevlileri tarafından yapılan muayene ve görüntüleme tetkiklerinde karaciğerinde 90 santimetreye ulaşarak karnını kaplayan 3 ayrı kedi-köpek kisti saptandı.

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Yaşlı kadının karnından 1 metreye yakın kedi-köpek kisti çıkarıldı - Resim: 4

Hasta için ameliyat kararının verilmesiyle 2 saat süren operasyon sonucunda Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Dr. İsmet Çelik ve Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Aydın Aktaş tarafından kistlerin 2’si çıkarılırken 1’inin içi boşaltılarak kontrol altına alındı. 

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