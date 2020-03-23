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  3. 23 Mart 2020 18:06

Polis kapı kapı dolaşmaya başladı

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge sonrasında evlerinden çıkmaması istenen vatandaşlara yönelik Kırklareli Valiliğince oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, 112, 155 ve 156 numaralarına gelen çağrıları değerlendiriyor.

Polis kapı kapı dolaşmaya başladı

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge sonrasında evlerinden çıkmaması istenen vatandaşlara yönelik Kırklareli Valiliğince oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, 112, 155 ve 156 numaralarına gelen çağrıları değerlendiriyor.

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Polis kapı kapı dolaşmaya başladı

Polis, jandarma ve 112 ekipleri, marketlere giderek vatandaşların gıda ve diğer ihtiyaçlarını karşılıyor.

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Polis kapı kapı dolaşmaya başladı

Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne gelen ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, yasağın başladığı saatten itibaren yaklaşık 300 vatandaşa hizmet sundu.

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Polis kapı kapı dolaşmaya başladı

Ekipler, gelen ihbarları hızlı bir şekilde değerlendirerek vatandaşların market alışverişini yaptı.

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