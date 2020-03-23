Polis kapı kapı dolaşmaya başladı
İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge sonrasında evlerinden çıkmaması istenen vatandaşlara yönelik Kırklareli Valiliğince oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, 112, 155 ve 156 numaralarına gelen çağrıları değerlendiriyor.
İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge sonrasında evlerinden çıkmaması istenen vatandaşlara yönelik Kırklareli Valiliğince oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, 112, 155 ve 156 numaralarına gelen çağrıları değerlendiriyor.
Polis, jandarma ve 112 ekipleri, marketlere giderek vatandaşların gıda ve diğer ihtiyaçlarını karşılıyor.
Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne gelen ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, yasağın başladığı saatten itibaren yaklaşık 300 vatandaşa hizmet sundu.