Yason Burnu'nu görmek için binlerce kilometre yol katediyorlar

‘UFAK DOKUNUŞLARLA CAZİP BİR HALE GETİRDİK’

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yarımadada doğal yapısı bozulmadan çalışma yürütüldüğünü belirterek, "Yason Burnu gerçekten bir tabiat harikası. Denizin ortasında çok güzel bir yarımada ve aynı zamanda da yüzlerce yıl önce burası balık havuzları olarak da kullanılmış. Bölgede yaşayanlar balıkları orada tutmuşlar. Çok ilginç bir yer. Yemyeşil. Karadeniz’in biraz daha farklı bir görünüm arz eden bir tarafında.