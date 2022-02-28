Yastık altı altınları için Altın Tasarruf Sistemi başlıyor! İşte tüm detaylar

Bileziğini kuyumcuya götüren vatandaş karşılığını çeyrek ya da gram altın olarak alabilecek. Kuyumcu, rafineri ve banka arasında üçayaklı bir sistem oluşturulurken, Merkez Bankası'nın altın dönüşümlü TL mevduat veya katılma hesaplarına yönelik düzenleme yapması bekleniyor. Yeni sistemle vatandaş 10 tane çeyrek altını banka şubesine götürdüğünde açtığı altın hesabının bakiyesini çeyrek altın cinsinden takip edebilecek. Kısa bir süre içerisinde 1500 kuyumcu sayısına ulaşılacak.