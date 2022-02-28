Yastık altı altınları için Altın Tasarruf Sistemi başlıyor! İşte tüm detaylar
Hükümetin Türkiye'deki "yastık altı altınları" ekonomiye kazandırmak için açıkladığı "Altın Tasarruf Sistemi" başlıyor. Peki sistem nasıl işleyecek ? İşte Altın Tasarruf Sistemi ile ilgili tüm ayrıntılar...
Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla hayata geçirilen Altın Tasarruf Sistemi yarından (1 Mart) itibaren uygulamaya giriyor. Yeni sistemle beraber vatandaşın doğrudan çeyrek hesabı açmalarına da yarından itibaren başlanacak.
Altın Tasarruf Sistemi ile vatandaşlar 1 Mart’tan itibaren Altın Depo Hesapları, Altın Katılım Hesapları, Çeyrek Hesap, Çeyrek Katılım Hesabı, Altın Dönüşümlü TL Mevduat, Altın Dönüşümlü TL Katılma Hesabı türlerini tercih edebilecek.
Bileziğini kuyumcuya götüren vatandaş karşılığını çeyrek ya da gram altın olarak alabilecek. Kuyumcu, rafineri ve banka arasında üçayaklı bir sistem oluşturulurken, Merkez Bankası'nın altın dönüşümlü TL mevduat veya katılma hesaplarına yönelik düzenleme yapması bekleniyor. Yeni sistemle vatandaş 10 tane çeyrek altını banka şubesine götürdüğünde açtığı altın hesabının bakiyesini çeyrek altın cinsinden takip edebilecek. Kısa bir süre içerisinde 1500 kuyumcu sayısına ulaşılacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin duyurduğu "Altın Tasarruf Sistemi" ile vatandaşlar "Altın Depo Hesapları, Altın Katılım Hesapları, Çeyrek Hesap, Çeyrek Katılım Hesabı, Altın Dönüşümlü TL Mevduat, Altın Dönüşümlü TL Katılma Hesabı" tercih edebilecek. Rafinerilerin oluşturduğu kuyumcu ağları üzerinden özel yazılımlar aracılığı ile fiziki altınlar banka hesaplarına aktarılabilecek. Vatandaşlar banka şubeleri aracılığıyla da fiziki altınlarını teslim edebilecek. Vatandaşlar kendilerine en uygun değerlemeyi veren kuyumcuyu seçebilecek. Sağlanacak ek avantajlar ilgili bankaların oluşturacağı platformlarda vatandaşa duyurulacak.