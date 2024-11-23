Yastık altındakiler hariç... Türkiye'de en çok altın alan iller belli oldu
Güvenli liman olarak kabul edilen en eski ve en popüler yatırım araçlarından biri olan altına ilgi devam ediyor. Peki Türkiye'de en çok altına yatırım yapan şehir hangisi? İşte o illerimiz...
Yatırımcının ''güvenli liman'' altına ilgisi devam ediyor. ABD'de Trump'ın başkanlık koltuğuna oturması ile altın fiyatları adeta çakıldı. Rusya-Ukrayna geriliminin artması ile beraber sarı maden jeopolitik gerilimin fiyatlanmasını yaşayarak altının gram fiyatı 3 bin liralara geri döndü. Güvenli liman olduğunu bir kez daha ispatlayan altın savaştan yüzde 6 ile prim yaptı.
Türkiye gazetesinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) derlediği verilere göre, 3 büyük şehir 668 milyar liralık altın mevduatı ile toplamda yüzde 50,2’lik paya sahip oldu. Peki hangi şehir ne kadar altına sahip?
İŞTE O 3 BÜYÜKŞEHİR
İstanbul: 439,79 milyar TL
Ankara: 149 milyar TL
İzmir: 78,98
EN ÇOK ALTIN YATIRIMI YAPAN 10 İL
1-Bursa: 43,64 milyar TL
2-Antalya: 42,85 milyar TL
3-Kocaeli: 34,73 milyar TL
4-Konya: 29,50 milyar TL
5-Adana: 22,40 milyar TL