 Advertisement
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 10 Kasım 2020 15:54

Kocasının aldattığını sandı ama... Gizli kamera görüntülerini izleyince şok geçirdi

İstanbul'da kadın televizyoncu A.B., dolabındaki iç çamaşırları ve kıyafetlerinin sürekli yer değiştirdiğini fark edince bir yazılım firmasında mühendis olan eşinin kendisini aldattığından şüphelendi. Bunun üzerinde yatak odasına gizli kamera yerleştiren A.B., görüntüleri izleyince gözlerine inanamadı.

Kocasının aldattığını sandı ama... Gizli kamera görüntülerini izleyince şok geçirdi

A.B., kamera görüntülerini izleyince şok geçirdi. Kendisine ait kadın iç çamaşırı ve kıyafetlerin bizzat kocası K.B tarafından giyildiğini tespit etti.

1/ 10
Kocasının aldattığını sandı ama... Gizli kamera görüntülerini izleyince şok geçirdi

Görüntülerde aynı zamanda makyaj yapan ve peruk takarak kadın kılığına giren K.B.'nin, 5 yaşındaki çocuklarıyla bu kılıkta oyun oynadığı ortaya çıktı.

2/ 10
Kocasının aldattığını sandı ama... Gizli kamera görüntülerini izleyince şok geçirdi

ÇOCUĞUNA 'ERKEKLER BÜYÜYÜNCE KADIN OLUR' DEMİŞ
Sabah Gazetesi'nden Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre, televizyoncu A.B, soluğu mahkemede aldı. Boşanma davası açan A.B ayrıca eşi hakkında avukatı Orhan Adagül aracılığı ile 'nitelikli cinsel taciz' , 'anne babanın çocuklara zarar verecek şekilde davranması' suçlarından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

3/ 10
Kocasının aldattığını sandı ama... Gizli kamera görüntülerini izleyince şok geçirdi

Dilekçeye göre K.B, peruk takıp, makyaj yaparak kadın kılığına girdi ve bu halde 5 yaşındaki çocuklarıyla sık sık iletişim kurdu.

4/ 10
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM