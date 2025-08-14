  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Yatalak kadın, eşinin cesediyle 1 hafta aynı odada kalmış

Yatalak kadın, eşinin cesediyle 1 hafta aynı odada kalmış

Konya'da yaşanan olayda, bir evden yükselen kötü kokuya dair şikayetler üzerine adrese giden ekipler, 81 yaşındaki bir kişinin cansız bedenini bulurken, yatalak hasta olan yine 81 yaşındaki kadının yaklaşık 1 haftadır eşinin cansız bedeniyle aynı odada kaldığı ortaya çıktı.

Kaynak: DHA / İHA
Yatalak kadın, eşinin cesediyle 1 hafta aynı odada kalmış - Resim: 1

Konya'da komşularının haber alamadığı çiftin evinden kötü kokular gelmesi üzerine eve giren polis, A.Ö.’yı (81) odanın kapısının girişinde baygın halde, eşi H.Ö.’yı (81) ise koltuğunda ölü olarak buldu. Y

1 / 9
Yatalak kadın, eşinin cesediyle 1 hafta aynı odada kalmış - Resim: 2

atalak olan A.Ö.’nın yaklaşık 1 haftadır eşinin cesediyle aynı odada kaldığı, yardım istemek için kapıya süründüğü öğrenildi.

2 / 9
Yatalak kadın, eşinin cesediyle 1 hafta aynı odada kalmış - Resim: 3

Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Serkan Sokak’taki bir apartmanın 4’üncü katında meydana geldi. A.Ö. çiftinden haber alamayan ve daireden gelen kötü kokuları duyan komşuları durumu polise bildirdi.

3 / 9
Yatalak kadın, eşinin cesediyle 1 hafta aynı odada kalmış - Resim: 4

Olay yerine gelen polis ekipleri itfaiyenin yardımıyla dairenin kapısını açarak içeriye girdi.

4 / 9