Yatalak kadın, eşinin cesediyle 1 hafta aynı odada kalmış
Konya'da yaşanan olayda, bir evden yükselen kötü kokuya dair şikayetler üzerine adrese giden ekipler, 81 yaşındaki bir kişinin cansız bedenini bulurken, yatalak hasta olan yine 81 yaşındaki kadının yaklaşık 1 haftadır eşinin cansız bedeniyle aynı odada kaldığı ortaya çıktı.
Kaynak: DHA / İHA
Konya'da komşularının haber alamadığı çiftin evinden kötü kokular gelmesi üzerine eve giren polis, A.Ö.’yı (81) odanın kapısının girişinde baygın halde, eşi H.Ö.’yı (81) ise koltuğunda ölü olarak buldu. Y
atalak olan A.Ö.’nın yaklaşık 1 haftadır eşinin cesediyle aynı odada kaldığı, yardım istemek için kapıya süründüğü öğrenildi.
Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Serkan Sokak’taki bir apartmanın 4’üncü katında meydana geldi. A.Ö. çiftinden haber alamayan ve daireden gelen kötü kokuları duyan komşuları durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri itfaiyenin yardımıyla dairenin kapısını açarak içeriye girdi.
