Yatırım tavsiyesini bu sefer yapay zeka, ChatGPT verdi!
Dijital dünyayı sallayan ChatGPT bu sefer de piyasalar için "yatırım tavsiyesi" verdi. Ressesyon sürecinde parasını korumak isteyen yatırımcıya önerisi bu yatırım aracı oldu.
Yapay zeka ChatGPT, yatırımları durgunluktan maksimum düzeyde korumak için altın ve diğer değerli metallerden oluşan çeşitlendirilmiş bir portföy yapılmasının önemine dikkat çekti.
Geçtiğimiz ay ABD’de başlayan bankacılık krizi küresel piyasalarda volatiliteyi tekrar artırırken; bu iflasların ardından altın, güvenli liman alımlarının etkisiyle yükselişe geçti. Fed’in faiz artışlarının son bulacağı beklentisiyle altına olan ilgi de artarken, son zamanlarda bilinirliği artan yapay zeka ChatGPT de, resesyona karşı dayanaklı bir portföyde yüzde 20 oranında altın bulundurulabileceğini belirtti.
Gold IRA Guide tarafından hazırlanan yeni bir rapor ise ChatGPT'nin "durgunluğa dayanıklı" bir yatırım portföyü için ideal modelinde altın ve diğer değerli metallere büyük yer ayırdığını ortaya koydu. Bu rakamın Ray Dalio ve Peter Schiff gibi önde gelen değerli metal analistlerinin önerilerinin bile üzerinde olduğuna ise dikkat çekildi.
Ekonomim'den Evrim Küçük'ün haberine göre ChatGPT, gerçekten durgunluğa dayanıklı bir portföy oluşturmak için savunma amaçlı hisse senetleri, tahviller ve nakit karışımına yatırım yapılması tavsiyesi sunuyor.