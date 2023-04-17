Yatırım tavsiyesini bu sefer yapay zeka, ChatGPT verdi!

Gold IRA Guide tarafından hazırlanan yeni bir rapor ise ChatGPT'nin "durgunluğa dayanıklı" bir yatırım portföyü için ideal modelinde altın ve diğer değerli metallere büyük yer ayırdığını ortaya koydu. Bu rakamın Ray Dalio ve Peter Schiff gibi önde gelen değerli metal analistlerinin önerilerinin bile üzerinde olduğuna ise dikkat çekildi.