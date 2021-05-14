Yatırımcılar şokta: Kripto para piyasası çakıldı
Kısa süre önce oto satışında kripto para Bitcoin’i kabul edeceğini duyuran Tesla’nın patronu Elon Musk attığı tweetler ile bitcoin piyasasına yön vermeye devam ediyor.
Musk, en ünlü kripto para olan Bitcoin’i üretmek için kullanılan enerji miktarı için “çılgınlık” ifadesini kullanarak, araç satışlarında Bitcoin kullanmayı askıya aldıklarını duyurdu.
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Halbuki Tesla, 8 Şubat’ta 1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını duyurmuş, martta da otomobil satarken de Bitcoin kabul etmeye başladığını açıklamıştı.
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Musk’ın paylaşımının ardından Bitcoin 58 bin dolar seviyesinden 46 bin dolar bandına kadar geriledi. Bitcoin’le birlikte Ethereum gibi kripto paralar da düşüş kaydetti.
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Geleceği var ama...
Elon Musk, arka arkaya yaptığı Twitter paylaşımlarında, Bitcoin madenciliği ve işlemleri için fosil yakıtların artan kullanımı konusunda endişeli olduklarını dile getirdi.
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