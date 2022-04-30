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  4. Yatırımcılardan ''borsada ne alırsan al dönemi'' için dikkat çeken açıklama

Yatırımcılardan ''borsada ne alırsan al dönemi'' için dikkat çeken açıklama

Borsa İstanbul (BİST) şirketlerinin kar performansındaki sürpriz düşüşler, artık borsada ‘ne alırsan al’ döneminin bittiğini gösteriyor.

Yatırımcılardan ''borsada ne alırsan al dönemi'' için dikkat çeken açıklama - Resim: 1

Bazı şirketlerde finansal performansın pandemindeki ivmeyi kaybetmesi, hisse portföylerini de değiştiriyor. 

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Yatırımcılardan ''borsada ne alırsan al dönemi'' için dikkat çeken açıklama - Resim: 2

Bu dönemki belirsizlik ortadan kalktığında yeni ‘yıldız’ hisselerin ortaya çıkabileceği belirtiliyor.

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Yatırımcılardan ''borsada ne alırsan al dönemi'' için dikkat çeken açıklama - Resim: 3

Bu dönem aynı zamanda emeklilik fonu yatırımı için de kritik.

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Yatırımcılardan ''borsada ne alırsan al dönemi'' için dikkat çeken açıklama - Resim: 4

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) daha sıkı politikalara geçişi, emtia fiyatlarının fırlaması ve dolar tüm paralara karşı değer kazanması dışında Türkiye’de faizlerin para politikasıyla bağının koparılması, emeklilik fonu yatırımcısının profesyonel fon yöneticilerinin stratejisini yakından takip etmesini gerektiriyor.

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