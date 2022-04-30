Yatırımcılardan ''borsada ne alırsan al dönemi'' için dikkat çeken açıklama
Borsa İstanbul (BİST) şirketlerinin kar performansındaki sürpriz düşüşler, artık borsada ‘ne alırsan al’ döneminin bittiğini gösteriyor.
Bazı şirketlerde finansal performansın pandemindeki ivmeyi kaybetmesi, hisse portföylerini de değiştiriyor.
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Bu dönemki belirsizlik ortadan kalktığında yeni ‘yıldız’ hisselerin ortaya çıkabileceği belirtiliyor.
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Bu dönem aynı zamanda emeklilik fonu yatırımı için de kritik.
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ABD Merkez Bankası’nın (Fed) daha sıkı politikalara geçişi, emtia fiyatlarının fırlaması ve dolar tüm paralara karşı değer kazanması dışında Türkiye’de faizlerin para politikasıyla bağının koparılması, emeklilik fonu yatırımcısının profesyonel fon yöneticilerinin stratejisini yakından takip etmesini gerektiriyor.
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