Yatırımcının gram ve çeyrek altının ardından tercihi o oldu

22 ayar altından yapılan 'Adana burması' bilezikler, emsallerine göre daha düşük fire ve işçilik gideri nedeniyle altın yatırımcısının tercihinde öne çıkıyor. 10 gramdan başlayıp istenilen ağırlığa kadar yapılabilen burma, düşük fire ve işçilik nedeniyle süs eşyası olmasının yanı sıra yatırım aracı olarak da müşterilerin öncelikli tercihi oluyor.