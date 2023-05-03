Yatırımcının gram ve çeyrek altının ardından tercihi o oldu
Altın fiyatları hızlı girdiği 2023 yılında rekor üstüne rekor kırmaya devam ederken, gram ve çeyrek altın yatırımcısının altın yatırımındaki yeni gözdesi açıklandı...
Adana'da, yüz yıllardır modası geçmeyen ve M.Ö. 4'üncü yüzyılda, paranın olmadığı Helenistik dönemde ticaret yapılırken değiş-tokuş yöntemiyle değerlendirilen 'Adana burması', bugün de 'bilekte taşınan nakit para' olarak görülüyor.
Arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan, iki ucunda yılan başı bulunan ve 'Adana burması' olarak bilinen bilezik, küçük değişikliklerle üretilerek, satışa sunuluyor.
İHA'nın haberine göre güncel modellerde ise burmadan yılan başları çıkarılarak, yerine kilit konulduğu belirtildi. 'Adana burması' bilezikler, kuyumcularda 7 telli, 12 telli, elmas kırığı ve badem baş gibi model isimleriyle kadınların beğenisine sunuluyor.
22 ayar altından yapılan 'Adana burması' bilezikler, emsallerine göre daha düşük fire ve işçilik gideri nedeniyle altın yatırımcısının tercihinde öne çıkıyor. 10 gramdan başlayıp istenilen ağırlığa kadar yapılabilen burma, düşük fire ve işçilik nedeniyle süs eşyası olmasının yanı sıra yatırım aracı olarak da müşterilerin öncelikli tercihi oluyor.