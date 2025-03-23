Yatırımcısının yüzünü güldüren altın fiyatları için yeni rekor tahmini

Altın fiyatları baş döndürmeye devam ediyor. Ons altın geçen hafta tarihi zirvesi olan 3 bin 57 doları gördükten sonra haftayı 3 bin 24 dolardan kapattı. Dolar/TL'deki yükselişin de etkisiyle gram altındaki yükseliş daha sert oldu. 4 bin TL'ye test eden gram altın haftayı 3 bin 669 liradan kapattı.

Böylece yılbaşından bu yana gram altın yatırımcısı yüzde 23'ün üzerinde getiri elde etti.