Yatırımcısının yüzünü güldüren altın fiyatları için yeni rekor tahmini
Ünlü yatırım bankası Saxo Bank, 3 bin doları aşarak tüm zamanların rekorunu kıran ons altın fiyatı için tahminini güncelledi.
Altın fiyatları baş döndürmeye devam ediyor. Ons altın geçen hafta tarihi zirvesi olan 3 bin 57 doları gördükten sonra haftayı 3 bin 24 dolardan kapattı. Dolar/TL'deki yükselişin de etkisiyle gram altındaki yükseliş daha sert oldu. 4 bin TL'ye test eden gram altın haftayı 3 bin 669 liradan kapattı.
Böylece yılbaşından bu yana gram altın yatırımcısı yüzde 23'ün üzerinde getiri elde etti.
ALTIN FİYATLARI İÇİN YENİ TAHMİN
Danimarka merkezli yatırım bankası Saxo Bank, altın fiyatlarıyla ilgili yeni tahminini açıkladı.
Banka, altının yıl sonunda ons başına 3 bin 300 dolar seviyesine ulaşacağını öngördü. Saxo Bank ayrıca, altın fiyatlarında kısa vadeli oynaklık beklediklerini de belirtti.
ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?
Saxo Bank’ın emtia stratejisti Ole Hansen, altının değer kazanmasına neden olan çok sayıda faktör olduğunu açıkladı. Hansen, altının özellikle ABD faiz indirimi döngülerinde güçlü performans gösterdiğine dikkat çekerek, "ABD Merkez Bankası (Fed) faiz oranlarında şimdilik duraklamış olsa da, ABD ekonomisindeki kötüleşen görünüm daha fazla faiz indirimi beklentilerini artırdı" dedi.