Yavru kargalara yardım etmek isterken...
Maltepe'de yaşayan Abdullah Mecit Filizkıran evinin önündeki bahçeyle ilgilenmek için dışarıya çıktığında kargaların saldırısına uğradı. Başından yaralanan Filizkıran'ın karga saldırısına uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Maltepe'de yaşayan Abdullah Mecit Filizkıran evinin önündeki bahçeyle ilgilenmek için dışarıya çıktığında kargaların saldırısına uğradı. Başından yaralanan Filizkıran'ın karga saldırısına uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
BAŞINDAN YARALANDI Maltepe'de yaşayan Abdullah Mecit Filizkıran evinin önündeki bahçeyle ilgilenmek için dışarıya çıktığında bahçesinde ağaçtan düşmüş olan iki karga yavrusu gördü.