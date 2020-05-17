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  3. 17 Mayıs 2020 12:31

Yavru kargalara yardım etmek isterken...

Maltepe'de yaşayan Abdullah Mecit Filizkıran evinin önündeki bahçeyle ilgilenmek için dışarıya çıktığında kargaların saldırısına uğradı. Başından yaralanan Filizkıran'ın karga saldırısına uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yavru kargalara yardım etmek isterken...

Maltepe'de yaşayan Abdullah Mecit Filizkıran evinin önündeki bahçeyle ilgilenmek için dışarıya çıktığında kargaların saldırısına uğradı. Başından yaralanan Filizkıran'ın karga saldırısına uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Yavru kargalara yardım etmek isterken...

BAŞINDAN YARALANDI Maltepe'de yaşayan Abdullah Mecit Filizkıran evinin önündeki bahçeyle ilgilenmek için dışarıya çıktığında bahçesinde ağaçtan düşmüş olan iki karga yavrusu gördü.

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Yavru kargalara yardım etmek isterken...

Filizkıran, yavru kargaları beslemek isterken kargaların saldırısına uğradı.

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Yavru kargalara yardım etmek isterken...

60 yaşındaki Abdullah Mecit Filizkıran saldırı sonrası başından yaralandı. O anlarda yanındaki komşusu ise hızla uzaklaştı.

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