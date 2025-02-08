Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında TIR alev topuna döndü
İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda bulunan Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında seyir halindeki bir TIR alev alev yandı.
Yangın, saat 11.30 sıralarında Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışı Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen tırdan seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı.
Tırın dorse kısmından dumanların yükseldiği fark eden sürücü tırı Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında yol kenarına park ederek aşağıya indi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, kısa sürede büyüyerek tüm dorse kısmını kapladı. Alevlerin yükseldiği yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Yangından yükselen siyah dumanlar ise kilometrelerce uzaktan görüldü. Yapılan müdahalenin ardından yangın söndürülerek bir süre soğutma çalışması yapıldı.
Yapılan çalışmaların ardından yangın tamamen söndürüldü. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangın sonrası tırın dorse kısmında maddi hasar meydana geldi.