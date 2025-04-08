Yayaların ölümden kıl payı kurtulduğu kaza kamerada
Edirne'de iki aracın çarpışması sonucu sürüklenen otomobillerden biri hurdaya dönerken, yayaların kazadan kıl payı kurtulduğu an güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
Edirne merkez İl Özel İdaresi Kavşağı'nda E.Ö. idaresindeki hafif ticari araç ile E.Y'nin kullandığı otomobil çarpıştı.
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Çarpışmanın şiddetiyle adeta hurdaya dönen aracın sürücü E.Y. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, alkollü olduğu belirlenen diğer araç sürücüsü E.Ö. ise kazadan yara almadan kurtuldu.
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İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü E.Y. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Alkollü araç sürücüsü E.Ö. de ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde, çarpışmanın şiddetiyle araçların metrelerce sürüklenerek yol kenarında bulunan sinyalizasyon direğine çarptığı görüldü.
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