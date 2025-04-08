Yayaların ölümden kıl payı kurtulduğu kaza kamerada

İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü E.Y. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Alkollü araç sürücüsü E.Ö. de ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.