Yayaya çarpan motosikletliye meydan dayağı
Diyarbakır'da motosiketi ile yayaya çarparak ağır yaralanmasına neden olan sürücü, çevredeki vatandaşların saldırısına uğradı.
Kaynak: DHA
Kaza, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi.
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Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan M.O.'ya (54) çarptı. M.O. ağır yaralanırken, kazayı görenler sürücüye saldırdı.
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Yumruklu, tekmeli saldırı kameraya yansırken, sürücü çevredekilerin araya girmesi ile kurtuldu.
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M.O. ambulansla hastaneye kaldırılırken, sürücü ifadesi için emniyete götürüldü.
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