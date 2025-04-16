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Yayaya çarpan motosikletliye meydan dayağı

Diyarbakır'da motosiketi ile yayaya çarparak ağır yaralanmasına neden olan sürücü, çevredeki vatandaşların saldırısına uğradı.

Kaynak: DHA
Yayaya çarpan motosikletliye meydan dayağı - Resim: 1

Kaza, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. 

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Yayaya çarpan motosikletliye meydan dayağı - Resim: 2

Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan M.O.'ya (54) çarptı. M.O. ağır yaralanırken, kazayı görenler sürücüye saldırdı. 

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Yayaya çarpan motosikletliye meydan dayağı - Resim: 3

Yumruklu, tekmeli saldırı kameraya yansırken, sürücü çevredekilerin araya girmesi ile kurtuldu.

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Yayaya çarpan motosikletliye meydan dayağı - Resim: 4

M.O. ambulansla hastaneye kaldırılırken, sürücü ifadesi için emniyete götürüldü.

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