Yayınladıkları bildiriyle tepki çeken amiraller kim ?
104 amiralin imzaladığı ve gece yarısı yayımlanan bildiri sonrasında tepkiler çığ gibi büyürken amirallerin kimliği de merak konusu oldu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dün gece saatlerinde yayınlanan "103 amiralden Montrö Bildirisi" başlıklı bildiriyle ilgili re'sen soruşturma başlattı.
Aralarında Türker Ertürk, Deniz Cora'nın da bulunduğu 103 emekli amiralin AK Parti Hükümeti'ni hedef alan skandal bildirisine peş peşe sert tepkiler gelirken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti.
Başsavcılık tarafından 103 emekli amiralin darbe imalı bildiriyle ilgili son dakika açıklaması geldi.
104 AMİRAL KİM?
1. E. Amiral Ergun MENGİ 2. E. Amiral Alaettin SEVİM 3. E. Amiral Nazif ÖZDAĞDEVİREN 4. E. Amiral Işık BİREN 5. E. Amiral Ahmet ŞENOL 6. E. Amiral Hasan HOŞGİT 7. E. Amiral Vedat ERSİN 8. E. Amiral Metin AÇIMUZ
9. E. Amiral Atilla KEZEK 10.E. Amiral Nurhan KAHYAOĞLU 11.E.Amiral Önder ÇELEBİ 12.E.Amiral Metin POYRAZLAR 13.E.Amiral Mücahit ŞİŞLİOĞLU 14.E.Amiral Engin BAYKAL 15.E.Amiral Hüseyin ÇİFTÇİ 16.E.Amiral Atilla KIYAT 17.E.Amiral Vehbi ALPMAN 18.E.Amiral Celal PARLAKOĞLU 19.E.Amiral Mustafa Ekmel ÖZDENGİL 20.E.Amiral Serdar DÜLGER
21.E.Amiral Abdullah METE 22.E.Amiral Ertan DEMİRTAŞ 23.E Amiral Orhun ÖZDEMİR 24.E.Amiral Ersin GÜLER 25.E.Amiral Nadir KINAY 26.E.Amiral Hüseyin HOŞGİT 27.E Amiral İlker GÜVEN 28.E.Amiral Baha EREN 29.E.Amiral Abdullah GAVREMOĞLU 30.E.Amiral Şükrü BOZOĞLU 31.E.Amiral Hakan ERCAN 32.E.Amiral Mesut ÖZEL 33.E.Amiral Taner EZGÜ 34.E.Amiral İbrahim AKIN 35.E.Amiral Ömer AKDAĞLI 36.E.Amiral Mehmet OTUZBİROĞLU 37.E.Amiral Taner BALKIŞ 38.E.Amiral İzzet ARTUNÇ 39.E.Amiral Hakan ERAYDIN 40.E.Amiral Mehmet Ali ÇINAR